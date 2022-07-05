محلل سياسي: حرق مجلس النواب جريمة أياً كان فاعله

أكد المحلل السياسي مصطفى الزائدي، أن “اتهام أنصار النظام الجماهيري بحرق مقر البرلمان، ونهب الممتلكات العامة، لمجرد رفع البعض لأعلام خضراء باطل وغير معقول”.

وقال الزائدي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، إن “الحرق والنهب وتدمير المؤسسات والتمشيط ، سمة فبرايرية، إلصاقها بغير ثوارها نوع من الهروب إلى الأمام!”.

وأردف، “أنا شخصيا وكثيرون مثلي يجرمون حرق مجلس النواب أيا كان فاعله، لعدة أسباب أهمها أنه الجسم الوحيد الذي له بعض الشرعية الوطنية وسقوطه سيؤدي فقط إلى تفرد وتسلط سلطات لا شرعية لها”.

وتابع؛ الزائدي “في نظري المظاهرات لا تغيّر الأنظمة ولا تحل الأزمات إنما تفاقمها”، معقبًا؛ “ما حصل فيما يسمى الربيع العربي مجرد خداع بصري، فلقد كانت التظاهرات مجرد أدوار في سيناريو الفوضى الخلاقة!!”.

وأشار إلى أن “‏الأوطان تنتزع من براثن الفوضى والتدخل الأجنبي بالقوة !”.

وختم الزائدي موضحًا؛ “الحقيقة أن الليبيين بما فيهم من خدعته الدعاية الفبرايرية، أدركوا طبيعة المؤامرة وأن الخروج من أثارها يتطلب إسقاط المنظومة الفاسدة التي أنتجتها”.