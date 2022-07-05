العابد يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون في مجال التكوين المهني

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، لي سانغ يو، التعاون المشترك خصوصا في مجال التدريب والتكوين المهني.

جاء ذلك في لقاء بالمركز الليبي الكوري، اليوم الثلاثاء، حيث أكد العابد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بدعم كوريا للمركز الليبي الكوري منذ سنوات، حسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعرض اللقاء أيضا التخصصات والمشاريع التدريبية التي تنوي الوزارة إضافتها، وآليات دعم المركز بالإمكانات والمعدات التي يحتاجها للاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية وزيادة نسبة استيعاب المتدربين.

وأبدى يو استعداد بلاده للتعاون في شتي المجالات، التي تخدم مصالح البلدين، خصوصا في تطوير التدريب في ليبيا، كما أشار إلى نية بلاده زيادة الدعم اللازم للمركز من معدات وأجهزة لضمان استمرارية العملية التدريبية.

وأكد أن هذا اللقاء يعد بداية لسلسلة من اللقاءات الثنائية بين البلدين، خصوصا في مجال التدريب والتأهيل.