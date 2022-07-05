ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 July, 2022

أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ، إزاء الإغلاق المتقطع للطريق الساحلي غرب سرت عند البوابة رقم 50، مؤكدة على ضرورة إبقاء هذا الطريق الحيوي مفتوحًا من كلا الاتجاهين لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن.

هذا و أثنت البعثة، في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على موقع توتير، على جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الدؤوبة لحماية اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، وتدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد.