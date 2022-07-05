البعثة الأممية تعرب عن قلقها البالغ بشأن الإغلاق المتقطع للطريق الساحلي غرب سرت

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء «التقارير التي تفيد بإغلاق متقطع للطريق الساحلي غرب سرت عند البوابة رقم 50»، مؤكدة «على ضرورة إبقاء هذا الطريق الحيوي مفتوحًا من كلا الاتجاهين لضمان حرية تنقُّل الأشخاص والبضائع بين المدن» وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأثنت البعثة في بيانها على اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لجهودها الدؤوبة لحماية اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، داعية «جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد».

إغلاق الطريق الساحلي غرب سرت وشرق مصراتة

يأتي بيان البعثة بعد يومين من قيام «جماعات مسلحة من مصراتة» بإغلاق الطريق الساحلي بالسواتر الترابية عند منطقة الكيلو 60 غرب مدينة سرت. وكذلك عند بوابة الكراريم، 20 كيلو مترًا شرق مصراتة.

– إغلاق الطريق الساحلي غرب سرت بسواتر ترابية

– ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يدعون لقفل النفط والطريق الساحلي وقطع التعاون مع حكومة الدبيبة

– مصادر لـ«بوابة الوسط»: إعادة فتح الطريق الساحلي ببوابة أبوقرين بعد قفل تام 5 أيام

– بالصور: مراسل «الوسط» يسجل لحظة فتح الطريق الساحلي

وقال مسافرون على الطريق الساحلي سرت – مصراتة في حديث إلى «بوابة الوسط» يوم الأحد، إن عددًا كبيرًا من المسافرين في الاتجاهين «جرى إرجاعهم»، مشيرين إلى أن من بين المسافرين مواطنين مرضى.

ويؤثر إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة على تنقل المواطنين الذين سيضطرون إذا طال وقت الإغلاق إلى البحث عن طرق بديلة ستكون أطول للوصول إلى وجهتهم في سرت أو المنطقة الغربية.

وأعيد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها في 30 يوليو الماضي، فيما أكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أن الطريق يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، والتي ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ«حرفية» و«حيادية تامة» لضمان سلامة وأمن المارة بالطريق.