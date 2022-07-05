وزير الخارجية المصري يبحث الأوضاع في ليبيا ضمن مشاوراته في لندن

عقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اجتماعا مع وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد، تطرق فيه إلى الأوضاع في ليبيا والتطورات الجارية هناك.

ويأتي الاجتماع في مستهل زيارة الوزير المصري إلى لندن لتدشين أعمال مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وتناول العلاقات الثنائية ومجمل القضايا الدولية والإقليمية ومنها الأزمة في ليبيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصري، السفير أحمد حافظ، في بيان، إن شكري ونظيره البريطاني تبادلا الرؤى حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في ليبيا والتطورات الجارية هناك.