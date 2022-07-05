صالح يبحث الصعوبات التي تعترض الهيئة العامة للأوقاف

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة الصعوبات والعراقيل التي تعترض عمل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وسُبل حلحلتها.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن رئيس المجلس التقى رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عمر الحداد لبحث مناشط الهيئة وفي مقدمتها جائزة ليبيا الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم التي حظيت بمشاركة أكثر من أربعين دولة عربية وإسلامية، وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تعترض عمل الهيئة وسُبل حلحلتها.

واختتم اللقاء بتقديم رئيس الهيئة العامة للأوقاف درعاً لرئيس مجلس النواب تقديراً لجهوده ومواقفه.