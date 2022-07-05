الدريجة: حوالي نصف إنتاج الكهرباء عاطل بسبب الحاجة للصيانة

سخر محسن الدريجة، الخبير الاقتصادي الليبي، من بيانات حكومة الدبيبة وشركةالكهرباء التي تبرر أزمة انقطاع التيار في ، مطالبًا القراء باختيار ما يناسبهم من تلك البيانات.

وقال “الدريجة” في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه “بعد القتال بالقرب من محطة غرب طرابلس توقف العمل وسافرت الشركات المنفذة”.

وأضاف أن “الوحدة الأولى من محطة غرب طرابلس دخلت الخدمة أمس بعد دخول وحدتين في محطة مصراتة ومحطة طبرق ستدخل الخدمة في أيام معدودة”

وتابع؛ “الدريجة” أن “اقفال النفط والغاز تسبب في توقف محطات التوليد ولهذا هناك مشكلة في الكهرباء”، مردفًا أن “الحقيقة هي أن حوالي نصف إنتاج الكهرباء عاطل بسبب الحاجة للصيانة”.

وختم موضحًا أنه “بالرغم من تعاون الشركات المصنعة وحضورها لبدء عمليات الصيانة في سبتمبر 2020 لم يستكمل العمل”.