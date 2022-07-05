استقبال شعبي كبير للقائد العام في درنة

شهدت مدينة درنة أمس الإثنين استقبالًا شعبيًا كبيرًا للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وكان في استقبال المشير حفتر مشائخ واعيان وآهالي مدينة درنة وأسر شهداء القوات المُسلحة.

وعانت مدينة درنة على مدى سنوات منذ 2011 من سيطرة التنظيمات الإرهابية التي ارتكبت أبشع الجرائم في حق أهلها.

ونفذت التنظيمات الإرهابية جرائم اغتيالات وتفجيرات إرهابية واستهدفت عدد من القضاة ورجال الأمن والمواطنين في المدينة الذين أعلنوا رفضهم لسيطرتها على درنة.

وفي يونيو 2018 أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تحرير مدينة درنة من الجماعات المتطرفة والإرهابية، وبذلك عادت درنة إلى حظن الوطن.