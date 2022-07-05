الدبيبة يناقش مع عميد زليتن 4 ملفات خاصة بالبلدية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، في العاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة 4 ملفات خاصة بالبلدية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء الدبيبة وعميد زليتن جرى خلاله مناقشة ملفات «نقل الاختصاصات لعدد من القطاعات، وتنفيذ لائحة الإيرادات المحلية وتفعيل الإدارة المحلية، والتعرف على المشاكل التي تواجه المدينة».

ضوابط توزيع 2.5 مليار دينار على البلديات

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، الخميس الماضي، أن اللجنة الوزارية المكلفة بوضع ضوابط توزيع 2.5 مليار دينار على البلديات، انتهت من وضع التصور العام لعملية التوزيع للمبلغ الذي أقرته الحكومة في وقت سابق.

– حكومة الدبيبة: الانتهاء من التصور العام لتوزيع 2.5 مليار دينار على البلديات

وجاء الإعلان عن عقب اجتماع الدبيبة، مع رئيس اللجنة الوزارية وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لتوزيع المبلغ والإجراءات المتخذة بشأن نقل بعض الاختصاصات للبلديات.

معايير توزيع المبلغ على البلديات

وقال رئيس اللجنة الوزارية بدرالدين التومي إن اللجنة انتهت من وضع التصور العام للتوزيع «وفق معايير علمية تراعي الجغرافيا وعدد السكان، والمحافظة على معيار التساوي، فيما يجري العمل في نقل اختصاصات بعض القطاعات والمستهدف حاليا الرعاية الصحية الأولية، وخلق تعاون محلي مع مصلحة أملاك الدولة».

وأكد الدبيبة على «ضرورة التوزيع العادل للإيرادات من خلال دعم البلديات ماديًا وإداريًا، ونقل الاختصاصات، وصرف المخصصات المالية لها بشكل مباشر، ومتابعتها فنيًا وقانونيًا عن طريق وزارة الحكم المحلي».