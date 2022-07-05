معزب: الرئاسي لا يملك الضغط على البرلمان وخطته المعلنة محاولة لامتصاص غضب الشارع

اعتبر عضو المجلس الاستشاري للدولة محمد معزب أن توقيت المجلس الرئاسي لإعلان خطته لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد عبر إجراء الانتخابات أنها محاولة لامتصاص غضب الشارع فقط. وحسب رأيه فإن المجلس أعجز من أن يحرك ساكنا تجاه هذه المستجدات السياسية.

وأضاف «معزب»، في تصريحات رصدتها «الساعة24» أن المجلس الرئاسي لا يملك الإرادة ولا العزيمة للتحرك والضغط على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالالتزام على ما اتفقت عليه لجنتا النواب والدولة في القاهرة.

وأشار عضو المجلس الاستشاري للدولة إلى أن الانتخابات الرئاسية تحتاج أولا إلى إنجاز قاعدة دستورية وأن من يعرقل ذلك هو تراجع فريق مجلس النواب عن ما تم التوافق عليه في محادثات القاهرة.