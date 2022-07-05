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البيوضي: متى يتوقف العبث ومحاولة الالتفاف على إرادة الليبيين 

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، على إعلان المجلس الرئاسي انقلابه على السلطة التشريعية وطرح خطة بديلة لحل أزمة الانسداد السياسي يستفرد خلال مراحل تنفيذها بالسلطة.

وقال البيوضي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “بمناسبة مبادرة الرئاسي هناك حكم محكمة صادر باستكمال العملية الإنتخابية وإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا مركز قانوني مهم ولا يمكن تجاوزه”.

وأشار إلى أنه “متى يتوقف العبث ومحاولة الإلتفاف على إرادة الليبيين بالتسويف والمماطلة”.

وختم موضحًا “لقد اتفقو جميعا على قمع المتظاهرين وترهيبهم فقط ليستمروا آن الأوان”.

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صحيفة الساعة 24

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