رئيس هيئة الأوقاف يمنح عقيلة صالح درع الهيئة تقديرا لمواقفه الوطنية

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عمر الحداد، حيث تناول اللقاء مناشط الهيئة وفي مقدمتها جائزة ليبيا الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم التي حظيت بمشاركة أكثر من أربعين دولة عربية وإسلامية.

وحسب بيان للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فقد ناقش عقيلة صالح مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الصعوبات والعراقيل التي تعترض عمل الهيئة وسُبل حلحلتها، حيث اختتم اللقاء بتقديم رئيس الهيئة درعاً لرئيس مجلس النواب تقديرا لجهوده ومواقفه الوطنية.

ومن جانب آخر، فقد نوه بليحق، عن لقاء هام لرئيس مجلس النواب في تمام الساعة 8:00 مساءً على قناة مجلس النواب قناة ليبيا المستقبل.