حميدة المنقوش: يؤسفني اعتقال بعض أبناء مصراتة لمطالبتهم بتحسين أوضاعهم 

قالت حميدة محمد المنقوش، عضو بلدي مصراتة، إنها تأسف لاعتقال بعض أبناء مدينتها لمطالبتهم بتحسين الأوضاع المعيشية.

وأضافت «حميدة» في تصريح صحفي، “يؤسفني كعضو منتخب في المجلس البلدي مصراتة أن يتم اعتقـال بعـض مـن أبنـاء مدينتنا لمطالبتهم للمسؤولين بتحسين الأوضاع المعيشية”

وأوضحت “ليعيش أبناء ليبيا ومصراتة بكرامة فـوق الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حياة أفضل الليبيين ولكل من يعيش فوق أرض ليبيا”.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من شباب مدينة مصراتة، كانوا قد ألعنوا في بيان مقتضب لهم، مساء الجمعة الماضية، حالة العصيان المدني، بسبب انتشار الفساد وغياب مؤسسات الدولة، رافضين الحكومات الانتقالية، ومطالبين بإجراء الانتخابات في أسرع وقت.

واحتج الشباب، من أمام المجلس البلدي مصراتة، على الأوضاع الحالية، متمسكين بالعصيان المدني، ومطالبين بحل الأجسام السياسية والحكومات الحالية.