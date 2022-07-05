عقيلة صالح يوضح المواد الدستورية المتوافق عليها في اجتماعات القاهرة

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة توافقت في اجتماعات القاهرة على بنود الشريعة، واللغة، والعلم، والنشيد، في مواد الدستور المقترح.

التوافق على الشريعة واللغة والعلم والنشيد

وأضاف عقيلة، في مقابلة مع قناة مجلس النواب «قناة ليبيا المستقبل»، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللجنتين توافقتا على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي للتشريع، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، بالإضافة إلى التوافق على العلم والنشيد.

الإدارة المحلية والنظام الاتحادي

وأوضح أن اللجنتين توافقتا على مواد الإدارة المحلية، حيث تأسست الدولة الليبية بنظام اتحادي بين الأقاليم الثلاثة والذي لا يتسبب في تقسيم البلاد، ويسهم في التوزيع العادل للثروة بين الأقاليم وإلغاء المركزية بطريقة رسمية، على أن يكون تكون المؤسسات السيادسة واحدة، لكن يترك لكل إقليم إدارة محلية بالميزانية المخصصة له.

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ودافع عن النظام الاتحادي بأن دول كبرى نظامها اتحادي، على غرار أميركا وروسيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، ولم تشهد أي انقسامات، لافتًا إلى أن هناك شبه اتفاق على تسمية 13 محافظة على عموم ليبيا، وهي مقترحات قابلة للتعديل.

واعتبر عقيلة صالح أن هناك «محاولات لإفساد اللقاءات القادمة بين مجلسي النواب والدولة»، مشيرا إلى أن «الدستور يتعلق بمصير أمة والتسرع في إنجازه قد يضيع حقوقًا واجبة».