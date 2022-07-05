وليامز: ينبغي عدم المساومة بحقوق وحريات الليبيين مهما كان الأمر

أكدت المستشارة الأممية حول ليبيا ” ستيفاني ويليامز “، تعليقا على أنباء غلق الطريق الساحلي، أنه “ينبغي عدم المساومة بحقوق وحريات الليبيين مهما كان الأمر”.

وقالت «وليامز»، في منشور عبر حسابها على تويتر، إن “الطريق شريان حياة ولا يجوز حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم منها حرية التنقل بين مختلف مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً”.

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، قد أصدرت بيانًا أكدت خلاله المتابعة بقلق للإغلاق المتقطع للطريق الساحلي غرب سرت

وجاء في البيان “تلقينا تقارير تفيد بإغلاق متقطع للطريق الساحلي غرب سرت عند البوابة رقم 50”. مضيفًا “نؤكد ضرورة إبقاء الطريق مفتوحًا من كلا الاتجاهين لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن”.

ولفت البيان “نثني على جهود اللجنة العسكرية (5+5) لحماية اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020″، داعيا “جميع الأطراف للامتناع عن أي أعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد”.