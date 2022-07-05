معلقا على إتهام عقيلة صالح للمنفي بحرق مقر المجلس.. بعيو: المستشار الخطير يناور والدكتور الأسير يقامر

أكد رئيس هيئة الإعلام الليبية الملغاة، ” محمد عمر بعيو “، أن إتهام رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح “, لرئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي “، بالتورط في إحراق مقر مجلس النواب بطبرق، من خلال شقيقه سامي يطلق الرصاصة القاتلة على مبادرة الرئاسي التي أساسها الحوار مع كل الأطراف.

جاء ذلك في منشور له أورده على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، قال فيه : إن المستشار الخطير يناور، والدكتور الأسير يقامر، وبين المناورة والمقامرة كل المقامرين يربحون، وتبقى ليبيا هي الخاسرة.

و أضاف في نفس المنشور ما يتعلق بمبادرة سيف الإسلام القذافي، والتي وصفها بعيو بأنها مناورة رجل يعلم أن الفيتو الأميركي على وصوله للرئاسة أقوى من إرادة مؤيديه وناخبيه الليبيين.

واختتم منشوره متسائلا ، هل يمكن لسيف بأن يتحول من مشروع رئيس أصل، إلى صانع لرئيس صورة، من ناحيتي لا أراه قادراً على ذلك، إذا استمر في ممارسة دور الشبح المترشح، الذي يحيط نفسه بأشباح يتعيشون عليه ولا يعيشون له . وفقآ لمنشوره.