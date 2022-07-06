شباب مصراتة: نطالب بإسقاط جميع الأجسام السياسية وإنهاء المراحل الإنتقالية

أعلن حراك شباب مدينة مصراتة عن إطلاق مبادرة ” حراك شباب ليبيا لتصحيح المسار وإنقاذ الوطن “، والذي يهدف إلى دعم المظاهرات السلمية والتظاهر الحضاري في جميع مدن ليبيا .

كما طالب الحراك في بيانه، إسقاط جميع الأجسام السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية، بالإضافة إلى وضع الحلول المستعجلة لأزمة الكهرباء وتردي الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات، والتعجيل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.

وشدد الحراك في البيان على خروج جميع القوات الأجنبية وإدانة أي محاولات من شأنها إسكات صوت الشعب الليبي وحقه في التظاهر السلمي.

مؤكدا أن إصدار هذا البيان جاء نظراً لما تمر به البلاد من انقسام وانسداد سياسي، وما يعانيه المواطن الليبي في جميع المدن من انقطاع الكهرباء وغلاء المعيشة، وسوء الخدمات الصحية وغيرها الكثير.