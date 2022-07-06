الدبيبة يلتقي عميد زليتن للتعرف على مشاكل البلدية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، في العاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة 4 ملفات خاصة بالبلدية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء الدبيبة وعميد زليتن جرى خلاله مناقشة ملفات «نقل الاختصاصات لعدد من القطاعات، وتنفيذ لائحة الإيرادات المحلية وتفعيل الإدارة المحلية، والتعرف على المشاكل التي تواجه المدينة».

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، الخميس الماضي، أن اللجنة الوزارية المكلفة بوضع ضوابط توزيع 2.5 مليار دينار على البلديات، انتهت من وضع التصور العام لعملية التوزيع للمبلغ الذي أقرته الحكومة في وقت سابق.