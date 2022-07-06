المركزي: إجمالي الإيرادات 56.5 مليار دينار والإنفاق أكثر من 36 مليار

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير 2022 إلى نهاية يونيو الماضي، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وقد أظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 37.3 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، لكن اللافت أنها أقل بحوالي 100 مليون دينار عن الإيرادات التي أعلنها المركزي في السادس من يونيو الماضي عن إيرادات الأشهر الخمسة الأولى من العام، والتي بلغت حينها 37.4 مليار دينار.

كما أشار المركزي إلى إقرار ترتيبات مالية طارئة وموقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ 34.3 مليار دينار في 16 أبريل 2022، صُرف منها مبلغ 4.5 مليار دينار، إلى حساب البابين الأول والثاني للمؤسسة، وجرى تنفيذ أذونات صرف لصالحها بحوالي ملياري دينار مطلع شهر يوليو الجاري.

وأكد المصرف المركزي في بيانه اليوم حرصه على دعم جهود إعادة إنتاج النفط وتصديره ورفع معدلاته، لافتًا إلى أن فاتورة استيراد المحروقات تدفع من مبيعات النفط مباشرة منذ نوفمبر 2021 من قبل المؤسسة الوطنية للنفط