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حويلي: نرحب بالعناصر الحاكمة لخارطة طريق التي أعلنها المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحب عضو مجلس الدولة ” عبد القادر حويلي ” بالخطوة التي أقدم عليها المجلس الرئاسي بتحديد العناصر الحاكمة لخارطة طريق لإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتكليف النائب ” عبد الله اللافي ” بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية.

وقال حويلي في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة وإن كانت متأخرة تأتي في إطار مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقه الرئاسي سابقا، معربا عن أمله في نجاح الرئاسي بترتيب اجتماع بين اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة واللجنة التشريعية بمجلس النواب

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حويلي عبد القادر حويلي

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صحيفة الساعة 24

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