بمناسبة عيد الاستقلال.. الرئيس الجزائري يستقبل المنقوش على هامش عرض عسكري مهيب

استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش التي كانت ضمن الوفود المشاركة في أضخم استعراض عسكري أُقيم بمناسبة ستينية عيد استقلال الجزائر.

ومثَّلت المنقوش، ليبيا في الاحتفالات المخلدة لذكرى استقلال الجزائر المصادف ليوم 5 يوليو، بعدما حظيت بمعية رؤساء دول تونس، وفلسطين، والنيجر، وإثيوبيا باستقبال الرئيس تبون، عقب حضورهم الاستعراضات العسكرية.

وقالت المنقوش في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» إن مشاركتها في الاحتفالات جاءت تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، وأضافت أن هذا اليوم هو «يوم استعادت فيه الجزائر سيادتها واستقلالها وحريتها»، واعتبرت أن هذه الذكرى «مدعاة للفخر والانتصار لأبناء الوطن بعد أن عانى وكابد مرارة الحروب».