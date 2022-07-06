الحداد يكرم قائد التدريب التركي بليبيا بنوط من الطبقة الأولى لجهده المميز

منح رئيس الأركان بالمنطقة الغربية “محمد الحداد”، صباح اليوم الثلاثاء، بتسليم قائد بعثة التدريب التركية في ليبيا، نوط التدريب من الطبقة الأولى، وضابطي اتصال البعثة برئاسة الأركان العامة والقوات البحرية، نوط التدريب من الطبقة الثانية.

وذكر بيان صادر عن إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة الغربية مرفقا بعدد من الصور للقادة الأتراك بجانب قادرة عسكريين تابعين للمنطقة الغربية، أن عملية منح النواط جاء نتيجة للجهد المميّز في تدريب وتأهيل الجيش الليبي بناءً على أسس التعاون المشترك بين البلدين في مجال التدريب، للوصول إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والأداء.

وحضر مراسم التكريم عدد من الشخصيات القيادية العسكرية التابعة للمنطقة الغربية.