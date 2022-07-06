زهيو: لم نفوض أحدا وطلبنا من الرئاسي أن يقدم ما لديه

نفى رئيس حزب التجمع الوطني، أسعد زهيو، أن تكون الأحزاب التي اجتمعت برئيس المجلس الرئاسي أمس الثلاثاء قد فوضت المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال مداخلة متلفزة له قال فيها : لم تفوض الأحزاب أحدًا، إنما طالبت المجلس الرئاسي بتقديم ما لديه، ومن ثم ستقول كلمتها”.

ويشار الى أنه في وقت سابق قال مصدر مقرب من المجلس الرئاسي، إن 31 حزبًا سياسيًا فوضت المجلس «بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورًا»، إضافة إلى «تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام».