ليبيا – ذكر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن البرلمان سيستمر في عقد جلساته داخل طبرق، بناءً على طلب الأعيان والمشائخ.

المريمي وفي تصريحات لموقع “الشرق” عبر عن تأييد مطالب الشعب الليبي وحق التظاهر السلمي، مشيرًا إلى رفض التخريب واقتحام وحرق المقار الإدارية، مشددًا على أن مقر البرلمان في طبرق ملك للشعب الليبي.

واعتبر المريمي أن شعارات المطالبة بإسقاط كل الأجسام السياسية بما فيها مجلس النواب، تخص فئة معينة، وظهرت أصوات احتجاجية رافضة لهذا السلوك.

وأوضح أن الأمور معقدة وسط الانقسام السياسي والأمني، قائلًا: “لسنا في دولة مستقرة، حتى يتم تقديم المطالب اليوم وتنفيذها غدًا”.

واختتم المريمي تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان أدى دوره تجاه الانتخابات وأصدر التشريعات اللازمة، ولكن القوة القاهرة التي أعلنتها المفوضية كانت السبب في عدم تنظيمها.

The post المريمي تعليقًا على الاحتجاجات: لسنا في دولة مستقرة حتى يتم تقديم المطالب اليوم وتنفيذها غدًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

