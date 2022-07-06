الكوني للسفير الألماني: أدعو المجتمع الدولي لمؤتمر دولي يجمع كافة الفرقاء الليبيين

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الثلاثاء، إلى مؤتمر دولي على غرار مؤتمري برلين، يجمع كافة الفرقاء لحسم الخلافات أو النقائض.

جاء ذلك خلال استقباله، سفير ألمانيا لدى ليبيا مِيخائيل أونماخت، الذي نقل رسالة دبلوماسية تؤكد «استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول إلى الانتخابات التي يتطلع لها الشعب»، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وشدد الكوني، خلال اللقاء، على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدعم جهود ألمانيا في هذا الاتجاه، والدعوة إلى مؤتمر دولي آخر يجمع كافة الفرقاء يُحسم فيه أمر الخلافات أو النقائض، وتعود فيه الكلمة لما من شأنه الاستجابة لانتظارات الشعب.

وأكد «التزام المجلس الرئاسي بتلبية تطلعات الليبيين، بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري، لانتخاب برلمان الشعب، ورئيس الشعب في أقرب وقت، باعتباره الطريق لإنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار المنتظر».