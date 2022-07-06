شمام: المجلس الرئاسي جسم ميت سياسيا وخطته المعلنة مجرد قفزة في الهواء

وصف محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، المجلس الرئاسي بالجسم الميت سياسيا، معتبرا أن خطته التي أعلنها الثلاثاء، لحل الانسداد السياسي في ليبيا مجرد قفزة في الهواء.

وقال «شمام»، في منشور له عبر فيسبوك، «المجلس الرئاسي جسم ميت سياسيا ومبادرته قفزة في الهواء، والأحزاب الذي فوضته لم تختبر حتى الآن على الأرض».

وأعلن المجلس الرئاسي «التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد»، وتكليف عضو المجلس، عبدالله اللافي، إجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسي للتوافق على تفاصيلها، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه خلص إلى تلك الخطة بعد اجتماعات بين أعضائه «استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقا لتطلعاتهم للتغيير».

وأشار البيان إلى أن من أبرز العناصر الحاكمة للخطة «الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه».