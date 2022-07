سميو يؤكد تسجيل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو، إن متحور أوميكرون أقل شراسة من المتحورات السابقة لفيروس كورونا.

سميو وفي تصريحات خاصة لقناة ”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أنه تم تسجيل زيادة في حالات الإصابة بالفيروس مؤخرا، لكن أغلبها إصابات خفيفة وأغلب المصابين لا يرتادون المرافق الصحية نظرا لتشابه الأعراض مع الأنفلونزا الموسمية.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أن الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا مرتبط بمدى انتشاره، فيما وصل عدد المستفيدين من اللقاح إلى 3 ملايين ونصف بين جرعة أولى وثانية وتعزيزية.

وأكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن التطعيمات الروتينية لم تصل بعد باستثناء المصل المضاد لشلل الأطفال، مشيرا إلى أنهم ينتظرون استكمال إجراءات التوريد من جهاز الإمداد الطبي ومصرف ليبيا المركزي.

