بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 06 يوليو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 06 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء صيفية عادية على اغلب مناطق ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل.

الرياح: شمالية عربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-34)مْ على المناطق الساحلية, ومابين (37-41)مْ على بقية المناطق ، وتسجل زيادة يوم الغد على الدواخل ، ثم تتراجع بداية من يوم الجمعة.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-33) مْ على مناطق الجبل الأخضر والساحل, ومابين (35-39) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-43) مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37 -39) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:18)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:04).