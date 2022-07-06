ليبيا الان

بويصير: لا أملك إلا السخرية من انتهازية ودجل “الخضر”

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سخر محمد بويصير المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، من أنصار النظام السابق الذين نعتهم بـ “الخضر”، واصفا إياهم بالانتهازيين الذين يمارسون الدجل.

وكتب بويصير قائلًا عبر حسابه على فيسبوك: “عندما أقرأ الخضر، وهم يستندون لمواد الدستور لإثبات رأيهم في عدم إمكانية إقامة ملكية دستورية في ليبيا”.

وتابع؛ “بينما هم نفسهم قد حاربوا فكرة وضع دستور للبلاد خلال حكمهم واعتقلوا كل من طالب به واتهموه بالرجعية بل ولاحقوه وصفوه حتى فى الخارج”، مردفًا “لا أملك إلا السخرية من هذا المستوى من الانتهازية والدجل”.

الوسوم

بويصير

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك