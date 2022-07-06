بويصير: لا أملك إلا السخرية من انتهازية ودجل “الخضر”

سخر محمد بويصير المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، من أنصار النظام السابق الذين نعتهم بـ “الخضر”، واصفا إياهم بالانتهازيين الذين يمارسون الدجل.

وكتب بويصير قائلًا عبر حسابه على فيسبوك: “عندما أقرأ الخضر، وهم يستندون لمواد الدستور لإثبات رأيهم في عدم إمكانية إقامة ملكية دستورية في ليبيا”.

وتابع؛ “بينما هم نفسهم قد حاربوا فكرة وضع دستور للبلاد خلال حكمهم واعتقلوا كل من طالب به واتهموه بالرجعية بل ولاحقوه وصفوه حتى فى الخارج”، مردفًا “لا أملك إلا السخرية من هذا المستوى من الانتهازية والدجل”.