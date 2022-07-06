التواتي: قول المنقوش أنها تتعاطف مع الشعب شىء لا يصدق

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي أن قول وزيرة خارجية حكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش، أنها تتعاطف مع الشعب شىء لا يصدق”.

وقال التواتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أشياء لا تصدق وتفكر كم مره قبل أن تعلق عليها لأنها ممكن تكون غير صحيحة”.

وأضاف “آخر مثال قول المنقوش أنها تتعاطف مع الشعب وسوف توصل صوته للعالم”.

وكانت المنقوش، قد علقت منذ عدة أيام، على الحراك الشعبي الذي اندلع في عدة مدن ليبية منذ الجمعة الماضية.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “إنها روح جديدة في عروق ليبيا، مضيفة: سمعنا بفخر أصوات شعبنا في جمعة عنوانها “رحيل الجميع” بما فيها الحكومة التي أنتمي لها”.

وتابعت “أقف سلميا مع مطالبكم كمواطنة وكوزيرة للخارجية، وسأحملها معي في كل لقاءاتي حتى يسمع العالم صوتكم المتطلع لدولة مدنية عبر انتخابات حرة يشارك فيها الجميع دون استثناء”.