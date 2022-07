القطراني: السياسيون يستخدمون الانتخابات دعاية للاستمرار بالحكم

ليبيا – أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسين القطراني إن السياسيين يستخدمون الانتخابات “دعاية” بمن فيهم عبدالحميد الدبيبة.

القطراني وفي لقاء له عبر برنامج “المواجهة” الذي بث على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري وتابعته صحيفة المرصد، رأى أن اللجنة التي شكلها الدبيبة تحت مسمى “عودة الأمانة للشعب” عبارة عن مخرج ،قائلاً:” الدبيبة جزء من السياسيين ولايوجد على رأسه ريشة ويرغب في الاستمرار بالحكم “.

وفي رده على سؤال حول مسألة اشتراط تسليم السلطة المنتخبة مغزاه البقاء في الحكم،أجاب القطراني :” ممكن، والانتخابات يجب أن تتم، مايقول السياسيون عكس ما يريدون، فلا يوجد هناك مسؤول شجاع يقول لا أريد الانتخابات، وفي الحقيقة لايريدون الانتخابات”.

وحول وصوله إلى موقعه بحكومة تصريف الأعمال، نفى القطراني ترشيحه من القيادة العامة للجيش لمنصبه في حكومة الدبيبة، موضحًا أنه رشح من قبل لجنة الـ 75 متعلقة بأعضاء نواب من داخل اللجنة ومرشح عن إقليم كامل.

وعن الوضع بالمنطقة الشرقية، رأى أن بنغازي شأنها شأن الكثير من المدن ، مشيرًا أنها عانت الكثير من الإرهاب عام 2011، وحُررت بنغازي درنة تحت “حركة الكرامة” ضد الإرهاب بقيادة المشير خليفة حفتر،مؤكدًا أنه لايوجد ميليشيات في بنغازي.

وأعرب عن رفضه لقرارات الدبيبة والتي تصدر باسم مجلس الوزراء ولم تعرض عليه،لافتًا إلى أنه طالب من البعثة الأممية التدخل لكن الأمور وصلت إلى طريق مسدود ،مضيفًا:” قررت ممارسة عملي كنائب من داخل إقليم برقة واستمر الخلاف 3 أشهر ومن ثم طالبت بحقوق الإقليم وفي الحقيقة نشعر أن الاقليم لديه حقوق مفقودة في التنمية وتوحيد المؤسسات و الإدارات وغيرها، لكن ليبيا أكبر من الجميع ومن بعدها عدت إلى مكتبي لممارسة عملي”.

وحول تكليف مجلس النواب لحكومة فتحي باشاآغا ،أعرب القطراني عن رفضه وجود حكومة ثانية موازية لحكومة الدبيبة ،واصفًا تشكيل حكومة أخرى بـ “العبث السياسي”.

وبشأن علاقته مع علي القطراني ، قال القطراني :” أنا خال علي ، ولايوجد خلاف على الصعيد الشخصي، ولكن على مستوى السياسي هناك خلاف كونه هو في حكومة وأنا في حكومة،وربما سبب تعينه إحراجي “.

وأكد القطراني أن الليبيين لايريدون الأطراف السياسية الموجودة في المشهد الحالي بل ما يهمهم هو إجراء الانتخابات وتحسين الوضع الاقتصادي والأمني.

