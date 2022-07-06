الارصاد: اجواء صيفية.. وارتفاع طفيف للحرارة غداً بهذه المناطق وهذه توقعات طقس عيد الاضحى

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 06/ 07 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون صيفية عادية على اغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 30-34مْ مع رطوبة نسبية عالية.

ووفقا للتقرير الصادر عن المركز تكون بين 38-43مْ على مناطق الدواخل والجنوب وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على الدواخل والجنوب الغربي.

ومن المنتظر بحسب التقرير الصادر عن الارصاد الجوية ان تكون الاجواء اكثر اعتدالاً بداية من يوم الجمعة وتستمر طيلة ايام عيد الاضحى المبارك حيث تتراجع درجات الحرارة تدريجياً مع تكاثر السحب على مرتفعات الجبل الاخضر. والله اعــــــــــــــــــــلم.