الحبيب: الانتخابات البرلمانية فقط وسنرفض أي خارطة جديدة تربطها بالرئاسية

علق وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، على تغريدة للناشط علي عبود، الذي أكد خلالها عدم جدية المسؤولين في ليبيا في إجراء الإنتخابات، وأن ما يحدث ما هو إلا محاولات لتنصيب ما وصفه بـ «الطاغية» الجديد في صورة ديمقراطية”. على حد قوله

وعقب «الأمين»، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: قائلًا: “وجادون برفض أي خارطة جديدة ⁧تقرن‬⁩ الانتخابات البرلمانية بالرئاسية لتمرير حفتر‬⁩ يقودها ⁧‫الرئاسي”. بحسب كلامه.

واعتبر أن تلك الخارطة التي يرفضها تهدف إلى “إنقاذ صفقة المشري/عقيلة الفاسدة ولإعادة التوجيه بخرائط ستيفاني/نورلاند المخططة إقليميًا”. على حد زعمه.