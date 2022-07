تخطيط تصريف الأعمال: تم صرف 11 مليارًا و862 دينارًا منذ عام 2013 على قطاع الكهرباء

ليبيا – أكد وزير التخطيط بحكومة تصريف الأعمال محمد الزيداني صرف قرابة 2.5 مليار دينار على الكهرباء.

الزيداني وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال الإثنين أشار إلى صرف 11 مليار و862 مليون دينار في قطاع تنمية الكهرباء منذ عام 2013.

هذا وقاطع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الوزير ،قائلاً: إدراج هذه المبالغ والناس لاترى الكهرباء إدانة لك وللمجلس مباشرة، وعند رؤية النتائج يمكن بعدها الحديث عن الأرقام”.

