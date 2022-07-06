ضبط 3 أفارقة في أجدابيا يستخدمون الخفافيش والطلاسم في أعمال السحر

تمكن رجال القوات المسلحة العربية الليبية، من ضبط مجموعة من الأفارقة يستخدمون الطلاسم والخفافيش للسحر والشعوذة، وقاموا بتسليمهم إلى مديرية أمن أجدابيا.

وقال بيان صادر عن المديرية: “بناءً على التعاون المستمر ما بين مديرية أمن أجدابيا والقوات المسلحة العربية الليبية، قامت الكتيبة 152 مشاة بتسليم عدد 3 من الوافدين الأفارقة والقادمين من الجنوب متجهين شرقا إلى مدينة البيضاء”.

وأضاف البيان “تم ضبطهم أثناء مرورهم على نقطة التفتيش التابعة للكتيبة للتأكد من إجراءاتهم الثبوتية ومدى دخولهم بطريقه شرعيه من عدمه”.

وتابع “ثبت بأنهم بدون إجراءات رسمية وأن بحوزتهم طلاسم وأشياء تستعمل للسحر؛ حيث تم إخطار مديرية أمن أجدابيا قسم البحث الجنائي والذي بدوره استدل مع المذكورين سابقاً وتمت إحالتهم للنيابة العامة للإختصاص”.