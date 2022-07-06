وفد النواب المشارك في مؤتمر باكو يلتقي رئيس البرلمان المغربي

التقى وفد مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مع رئيس مجلس النواب المغربي رشيد العلمي، على هامش مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي انعقد في العاصمة الاذربيجانية خلال اليومين الماضيين.

وبحث اللقاء، العمل العربي المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم دول الاتحاد المغاربي، وقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب شكره للجانب المغربي على دعم مجلس النواب واحتضانهم للأطراف الليبية ومساعدتهم للوصول إلى حل ليبي – ليبي.