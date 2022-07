تقارير إخبارية: ليبيا من ضمن قائمة الدول التي يمارس فيها العنف الرقمي

ليبيا – نبه تقريران إخباريان نشرتهما صحيفتا “جوردان تايمز” الأردنية الناطقة بالإنجليزية و”ذا تابلت” الكاثوليكية البريطانية لمخاطر العنف الرقمي بدول العالم.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منهما صحيفة المرصد، أكدا تحول العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي لاتجاه خطير، لا سيما ضد النساء اللواتي يرى الكثيرون أن لا حق لهن بالعمل وأن مكانهن المنازل. مشيرين إلى الصحفيات والإعلاميات معرضات لهذه المخاطر عبر منصاتهن الرقمية.

ووفقًا للتقريرين، يعمل برنامج “سلام” المعني بالأمان الرقمي للنساء والشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تغيير التصورات والسلوكيات نحو السلامة الرقمية وزيادة الوعي العام وبناء قدرات هتين الفئتين ومنظمات المجتمع المدني للعمل بأمان عبر الإنترنت.

وأضاف التقريران: إن البرنامج يمثل مبادرة لمؤسسة “سيك ديف” الكندية المنفذة على مدار سنوات عدة لتطبيق نهج الصحة العامة ومعالجة المخاطر والعنف عبر الإنترنت، بما في ذلك القائم على النوع الاجتماعي. مؤكدًا أن ليبيا من بين الدول المستفيدة من المبادرة.

وفي ذات السياق كشف التقريران عن اضطهاد رقمي متزايد للأقليات في ليبيا ومن بينهم المسيحيين، موضحين أن أي محتوى يتعلق بمواد مسيحية خاضع للرقابة في بهدف النيل من هذه الأقلية، فيما انتقد التقريران غض السلطات المعنية في البلاد وباقي الدول الطرف عن هذه التجاوزات.

ترجمة المرصد – خاص

