«شركة البريقة»: نستعد لسيناريو تمرين محاكاة تلوث بحري بالنفط 

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، أن الشركات النفطية تضع اللمسات الأخيرة لسيناريو تمرين محاكاة تلوث بحري بالنفط .

وأوضحت الشركة في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن الفريق المشكل بقرار مؤسسة النفط اجتمع بشركة الخليج العربي لوضع اللمسات الأخيرة على سيناريو محاكاة تسرب من الدرجة الثانية ( tier II ) بميناء مرسى البريقة.

وتابع البيان، أن هذا الاجتماع يعد الرابع من نوعه بحضور المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة ( شركة البريقة لتسويق النفط – شركة سرت – شركة رأس لانوف – شركة الهروج – شركة الزويتينة – شركة الواحة – شركة الخليج – والشركة الليبية للأسمدة ) لدعم القدرات ودراسة الإمكانيات الموجودة لدى الشركات الواقعة تحت مظلة مؤسسة النفط ورفع درجة التأهب والجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة.