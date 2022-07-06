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«شركة البريقة»: نستعد لسيناريو تمرين محاكاة تلوث بحري بالنفط 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، أن الشركات النفطية تضع اللمسات الأخيرة لسيناريو تمرين محاكاة تلوث بحري بالنفط .

وأوضحت الشركة في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن الفريق المشكل بقرار مؤسسة النفط اجتمع بشركة الخليج العربي لوضع اللمسات الأخيرة على سيناريو محاكاة تسرب من الدرجة الثانية ( tier II ) بميناء مرسى البريقة.

وتابع البيان، أن هذا الاجتماع يعد الرابع من نوعه بحضور  المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة ( شركة البريقة لتسويق النفط – شركة سرت – شركة رأس لانوف – شركة الهروج – شركة الزويتينة – شركة الواحة – شركة الخليج – والشركة  الليبية للأسمدة ) لدعم القدرات ودراسة الإمكانيات الموجودة لدى الشركات الواقعة تحت مظلة مؤسسة النفط ورفع درجة التأهب والجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة.

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شركة البريقة

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صحيفة الساعة 24

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