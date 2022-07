تايمز أوف مالطا: تبرئة شاب ليبي من تهم حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية عن تبرئة شاب ليبي من تهم تتعلق بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أكد قبول المحكمة بدفوعات الليبي أيوب أحمد محمد أحمد الذي كان يبلغ من العمر 23 عامًا عندما تم اتهامه قبل 5 أعوام من تهم حيازة 7980 من الأقراص ذات الطبيعة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وبحسب التقرير، دافع أحمد ومحاميه “آرثر أزوباردي” عن موقف المتهم الذي قام بنقل هذه الأقراص في داخل عبوات بروتين لتجد المحكمة أن روايته صادقة وغير متناقضة، مبينًا أن هذا الشاب الليبي غادر بلاده في العام 2015 بهدف الدراسة في مالطا ومن ثم استقرار، بعد أن نال صفة اللاجئ وكون عدة صداقات.

وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء ليبيًا عرض على أحمد وظيفة سائق في مجال استيراد السيارات من هولندا، مشيرًا إلى أن الأخير أبدى في نوفمبر من العام 2016 رغبته في زيارة والدته في ليبيا، ليعرض الأول المساعدة لتأمين تذكرة السفر، شريطة أن تكون المغادرة في الـ4 من يناير من العام 2017.

وبين التقرير أن الصديق طلب من أحمد معروفًا في المقابل يتمثل في نقله 3 عبوات بروتين لشقيقه في ليبيا لمساعدته في إشباع رغباته الشديدة في ممارسة التمارين الرياضية، في وقت توجه فيه المتهم لمنزل صديقه في منطقة بوجيبا لأخذ أشياء تم تسليمها إليه إلى جانب حقيبة كبيرة بهدف نقل العبوات.

وأضاف التقرير: إن الشرطة المالطية أوقفت المتهم بناء على إخبارية تتعلق بتهريب المخدرات ليتم بعد التفتيش العثور على الأقراص التي اعتمدها لاحقًا خبير كيميائي بصفة دواء “كلونازيبام” المستخدم في علاج نوبات واضطرابات الهلع، فيما نفى أحمد علمه بالموجود في العبوات المغلقة.

وأوضح التقرير أن أحمد واجه تهم حيازة المؤثرات العقلية، في ظروف تشير إلى أنها ليست مخصصة للاستخدام الشخصي فقط، ومحاولة انتهاك قانون المهن الطبية والعينية والتعامل بالجملة غير المرخص، في وقت أصر فيه على أنه غير مذنب ولم يكن على علم بمحتويات تلك العبوات.

ولاحظت القاضية “إيلين ميرسيكا” عدم وجود أية نوايا إجرامية لدى أحمد الذي لم يعرف ولم يقصد أبدًا حمل هذه الأقراص، فضلًا عن عدم مقاومته الاعتقال، وهو في حد ذاته مؤشر على أنه ليس لديه أية فكرة بشأن كونه في حالة غير شرعية، بالإضافة لتعاونه مع التحقيقات ووجود بصمات طرف ثالث على العبوات.

ترجمة المرصد – خاص

