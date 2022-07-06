ضبط فرد بتشكيل عصابي سرق 80 سيارة في بنغازي

ضبطت وحدة التحري والقبض بشرطة النجدة بنغـازي أحد أفراد تشكيل عصابي شديد الخطورة، خلال مداهمة وكر للإتجار بالمخدرات.

ووردت إلى الوحدة معلومات حول وجود المتهم في منطقة السرتي؛ حيث جرى استهدافه وعثر بحوزته على أكثر من عشرة آلاف قرص مخدر، وكذلك أسلحة نارية، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

التشكيل العصابي تورط في سرقة 80 سيارة

وأشار البيان إلى تورط التشكيل العصابي في سرقة 80 سيارة داخل المدينة، كما أن الأسلحة المضبوطة كانت بغرض الإتجار.

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كما أوضحت المديرية أن المتهم قاوم رجال الأمن بعنف قبل أن يتمكنوا من إيقافه، ونقله إلى قسم النجدة، ثم إنهاء الإجراءات القانونية معه، وإحالته إلى النيابة العامة.