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أمانة اتحاد المغرب العربي تدعو الدول الأعضاء لعقد اجتماع بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، أن الأمانة العامة للاتحاد تتابع عن كثب الوضع في ليبيا، مشيرا إلى أن الوضع الذي تردى في المدة الأخيرة بشكل يبعث على القلق الشديد.

وقال البكوش في بيان نشر عبر صفحة الاتحاد: “كلما ساد الشعور بالقرب من الحل، جدت أحداث تعود بالوضع إلى الوراء، سياسيا وأمنيا واجتماعيا، وكأنما ثمة أطراف من الداخل والخارج لا تريد الحل وتعمل على إجهاضه”.

وأوضح البكوش أن الأحداث الخطيرة الجارية في ليبيا، “تزيدنا اقتناعا بجدوى المبادرة التي قمنا بها في 27 يونيو 2022، بمراسلة الدول المغاربية الخمس من أجل عقد خلوة مغاربية تناقش حلا سياسيا للمعضلة الليبية، بإشراف مغاربي صرف لما لهذه الأزمة من عواقب وخيمة على الشعب الليبي والشعوب المغاربية بأكملها”.

وأعرب البكوش عن أمله في أن يكون الحل السياسي متوجا بتنظيم انتخابات شفافة توحد الشعب الليبي وسلطته السياسية والأمنية، بإشراف وضمان مغاربيين يفرضه التاريخ والموروث الثقافي المشتركان.

وأكد البكوش أن الأمانة العامة على أتم الاستعداد لإنجاح هذه المبادرة التي أمل أن تعجل الدول المغاربية بتفعيل “مقترحنا في شأنها حقنا للدماء واستبعادا لشبح مزيد تعميق الأزمات وانسداد الآفاق”.


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صحيفة العنوان الليبية

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