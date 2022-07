تقرير بريطاني يواكب إصرار زامبيا على تجاهل ملكية ليبيا لـ زامتل للاتصالات

ليبيا- أكد تقرير إخباري نشرته بوابة “ديفيلوب تيليكومز” الإخبارية البريطانية رفض السلطات الزامبية بيع شركة “زامتل” للاتصالات والذهاب لإعادة رسملتها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن “موتالي نالومانغو” نائبة الرئيس الزامبي نفيها لكافة الأنباء والتقارير الإعلامية المتضاربة بشأن الشركة المملوكة للدولة، رغم معاناة الأخيرة من ضائقة مالية، مؤكدة أن الحكومة الزامية تعمل على تمكينها من المنافسة بشكل إيجابي في السوق.

وأضاف التقرير: إن هذه التصريحات من مؤسسة الرئاسة الزامبية تأتي رغم تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن شريك في الأسهم لم يذكر اسمه، فيما أصر وزير العلوم والتكنولوجيا في زامبيا “فيليكس موتاتي” على أنه حتى الآن لم يتم تحديد أي شريك في الأسهم.

وبحسب التقرير، أشار “موتاتي” في يونيو الماضي إلى إن الحكومة الزامبية لن تمنح الشركة مبلغ الـ265 مليون دولار لإعادة الرسملة التي تحتاجها، مقترحًا في ذات الوقت أن تقوم لجنة العمل بالتحقيق في جدوى “زامتل” والتوصية بالمضي قدمًا هدف إنقاذها.

وأضاف التقرير: إن عجز رأس المال يقدر بـ59 مليونًا و800 ألف دولار، فيما ستضيف صيانة البنية التحتية والتوسع والتحديث أموالًا أخرى. مشيرًا إلى ما أكدته تقارير إعلامية في الأسبوع الماضي بشأن ديون مستحقة قدرها 175 مليونًا وإعادة رسملة لا تقل عن 265 مليون دولار للنهوض بـ”زامتل”.

وتحدث التقرير عن مشكلة أخرى تتعلق بقيام الإدارة السابقة للشركة ببيعها في العام 2010 لشركة ليبية تدعى “لابغرين نيتوركس” في مقابل 252 مليون دولار، مؤكدًا أن الإدارة الحالية تصر على أن الصفقة كانت غير قانونية مع احتفاظها بتولي زمام أمور “زامتل”.

وتابع التقرير: إن هيئة الاستثمار الليبية رفعت في العام 2017 دعوى قضائية ضد الحكومة الزامبية لتراجعها المفاجئ من دون تعويض عن البيع. مشيرًا إلى أن الديون المستحقة إلى ليبيا من الممكن أن تضيف لفاتورة “زامتل” ما بين 380 و500 مليون دولار.

