سو يبدي للعابد استعداد كوريا الجنوبية لدعم ليبيا في مجالات التدريب والتأهيل

ليبيا – تدارس وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد مع السفير الكوري الجنوبي “لي سانغ سو” آليات التعاون المشترك بين سول وطرابلس.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الجانبين بحثا في المركز الليبي الكوري الآليات المتعلقة بمجال التدريب والتكوين المهني، مشيرًا إلى إشادة العابد بعمق العلاقات الثنائية بين ليبيا وكوريا الجنوبية وبجهود الأخيرة في دعم المركز الذي تجمعه الشراكة منذ سنوات.

وأوضح البيان أن العابد و”سو” استعرضا التخصصات والمشاريع التدريبية التي تنوي الوزارة إضافتها وآليات دعم المركز بالإمكانيات والمعدات التي يحتاجها للاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية وزيادة نسبة استيعاب المتدربين، فيما أبدى السفير استعداد بلاده للتعاون في شتى مجالات خدمة مصالح البلدين.

وتابع البيان: إن “سو” شدد على الدعم الكوري الجنوبي المقدم لتطوير التدريب في ليبيا وأن بلاده ستعمل على زيادة الدعم اللازم للمركز من معدات وأجهزة لضمان استمرارية العملية التدريبية. مبينًا أن هذا الأمر هو البداية لتعاون أوثق في مجال التدريب والتأهيل.

