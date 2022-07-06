بن صالح: تفعيل الشرطة الكهربائية بات أمراً مطلوباً

طالب سليمان بن صالح، المحلل العسكري في قنوات الإخوان، بتفعيل الشرطة الكهربائية، للسيطرة على الوضع غير المستقر لاستهلاك الكهرباء.

وقال بن صالح، عبر حسابه على “فيسبوك”: إن ”تفعيل الشرطة الكهربائية بات أمراً مطلوباً لضبط حالات الاستهلاك غير القانونية”.

وفي سياق متصل كان محسن الدريجة، الخبير الاقتصادي الليبي، قد ذكر في منشور له على فيسبوك، أن مشكلة الكهرباء” تكمن في أن حوالي نصف إنتاج الكهرباء عاطل بسبب الحاجة للصيانة”.

وبيّن أنه “بالرغم من تعاون الشركات المصنعة وحضورها لبدء عمليات الصيانة في سبتمبر 2020 إلا أن العمل لم يستكمل.