لـ «بوابة إفريقيا» المهدوي: المظاهرات جاءت نتجية للأوضاع السيئة التي تشهدها ليبيا

شهدت مدن ليبيا الأيام الماضية، خروج آلاف المتظاهرين الغاضبين من الأوضاع المعيشية والاقتصادية المزرية في البلاد، مطالبين بتنحي جميع الأطراف السياسية الحاكمة.

وردد المحتجون شعارات مناهضة للنخب السياسية المتناحرة، كما قاموا بأغلقوا الطرق في بنغازي ومصراتة، وأضرموا النار في مبانٍ حكومية في سبها والقره بوللي. وللوقوف على تطورات الأوضاع في الساحة الليبية كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع المحلل السياسي أحمد المهدوي، وإلى نص الحوار:

– المظاهرات جاءت نتجية للأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة التي تشهدها ليبيا.

– أزمة الوطن الحقيقة تكمن في سطوة الميليشيات على مفاصل الدولة.

– المستفيد من الحراك الشعبي هو المواطن في حال تحقق المطالب.

– الحراك يستطيع إحداث تغيير إذا تم توحيد صفوفه.

بداية كيف تابعتم الحراك الشعبي في ليبيا.. أسبابه ودلالاته؟

اعتقد أن المظاهرات التي شهدتها البلاد جاءت نتجية للأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة التي تشهدها ليبيا، وحالة عدم الاستقرار والرغبة من قبل الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن، أيضا التجاذبات السياسية بين مجلسين النواب والدولة كل هذا ساهم بشكل عام في تأزم الأوضاع ما أدى إلى سخط شعبي له مطالب مشروعة لتغير وتحسين الأوضاع لكن خروج هذه المظاهرات عن مسارها وسلكها العنف غير المبرر من حرق للمؤسسات الحكومية وإغلاق الطريق جاء بسبب اختراق بعض الجهات السياسية للمتظاهرين لفرض سيناريو ما.

برأيك ما سر التوقيت؟

التوقيت جاء ردا على بعض الجهات التي تطالب بالاستمرار بالسلطة التوقيت جاء بعد أيام من انتهاء المدة القانونية لاتفاق جنيف وفشل المحدثات التي أجراها مجلس النواب والدولة.

ما مطالب المحتجون بشكل عام؟

المطالب التي خرج من أجلها الشعب إسقاط الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وخروج القوات الأجنبية من البلاد.

ولكن لاحظنا غياب أهم مطلب وهو حل الميليشيات المسلحة وجمع السلاح لأن أزمة الوطن الحقيقة تكمن في سطوة الميليشيات على مفاصل الدولة.

من هي الأطراف المستفيدة والخاسرة؟

المستفيد من الحراك الشعبي هو المواطن في حال تحقق المطالب دون القفز على تلك المطالب من قبل بعض النخب السياسية أو المليشاوية لتحقيق أجندة معينة، والخاسرين هم من يتشبثون بالسلطة ولا يريدون الرحيل.

برأيك.. ما مدى قدرة الحراك الشعبي على إحداث التغيير؟

يستطيع الحراك أن يحدث التغير لو تم توحيد الصفوف وعدم السماح للمخربين الدخول وسط المتظاهرين والاستمرار والتصعيد بالطرق السلمية والمنظمة بعدها سيرضخ الجميع لصوت الشعب.