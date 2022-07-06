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ارتفاع الدولار وتراجع اليورو أمام الدينار الليبي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي، في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا أمام الدينار الليبي إلى 4.86 دينار مقابل 4.83 دينار أمس.

وتراجع سعر اليورو إلى 4.99 دينار من 5.04 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.80 دينار من 5.85 دينار أمس.

والريال السعودي صعد إلى 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار من 1.31، بينما ثبت الدينار التونسي عند 1.55 دينار.

وبقيت الليرة التركية عند 0.28 دينار، واليوان الصيني عند 0.72 دينار.


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صحيفة العنوان الليبية

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