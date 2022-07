صوت أميركا: دول المغرب الكبير بضمنها ليبيا مصدر للحرب والصراع

ليبيا- تابع تقرير ميداني لردايو “صوت أميركا” ترحيبًا شعبيًا إسبانيًا بشأن تدريبات قتالية نفذتها قوات حلف شمال الأطلسي “ناتو” قبالة سواحل إسبانيا وشمال إفريقيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه الذي يخص الشأن الليبي صحيفة المرصد أكد مشاركة قوات من إسبانيا وبريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة إلى جانب وحدات أوروبية أخرى مدمجة في القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في هذه التدريبات.

ووفقًا للتقرير شددت دول جنوب أوروبا بما فيها إيطاليا وإسبانيا على وجب تصدي “ناتو” للتهديدات القادمة من شمال إفريقيا المتمثلة بموجات الهجرة غير الشرعية، ناقلًا عن سكان مدينة طريفة الإسبانية المطلين على الصفوف الأمامية من التدريبات القتالية ترحيبهم بالأخيرة.

وشدد السكان على وجوب التركيز على شمال إفريقيا وغربها؛ لأنهما منطقتان غير مستقرتين للغاية، وتمثلان قنبلة موقوتة محذرين من المغرب الكبير، وأي شيء يمكن أن يأتي منه عبارة عن حرب وصراع بما فيه دول ليبيا والجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس.

ترجمة المرصد – خاص

