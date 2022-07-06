إيطاليا وتركيا: التزامنا قوي بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

أعلنت إيطاليا وتركيا التزامهما القوي بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، معبرتين عن رفضهما الشديد لأي عمل أحادي الجانب قد يؤدي إلى عنف أو انقسامات أكبر في البلاد.

جاء ذلك خلال بيان مشترك صادرعن القمة الحكومية الثالثة بين أنقرة وروما والتي عقدت أمس بالعاصمة أنقرة، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وفقا لما ذكرته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وقال البيان: “يجب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في جميع أنحاء البلاد في أسرع وقت ممكن، على أساس قانوني متين، ونحن ندعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وبقيادة وإدارة ليبية”.