ليبيا الان

إيطاليا وتركيا: التزامنا قوي بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت إيطاليا وتركيا التزامهما القوي بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، معبرتين عن رفضهما الشديد لأي عمل أحادي الجانب قد يؤدي إلى عنف أو انقسامات أكبر في البلاد.

جاء ذلك خلال بيان مشترك صادرعن القمة الحكومية الثالثة بين أنقرة وروما والتي عقدت أمس بالعاصمة أنقرة، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وفقا لما ذكرته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وقال البيان: “يجب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في جميع أنحاء البلاد في أسرع وقت ممكن، على أساس قانوني متين، ونحن ندعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وبقيادة وإدارة ليبية”.

الوسوم

أردوغان إيطاليا تركيا دراغي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك