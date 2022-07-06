الدبيبة يوجه بتشكيل لجان للبث في مستحقي العلاج بالخارج

العنوان-طرابلس

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، بتشكيل لجان فرعية ومركزية للبث في مستحقي العلاج بالخارج، مع إعطاء أولوية لمرضى الأورام، مشيرًا إلى ضرورة وضع معايير وشروط في هذا الإطار.

وجاء ذلك خلال اجتماعه، الثلاثاء، مع نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال وليد اللافي، وذلك لمتابعة ملف العلاج بالخارج، ووضع خطة عاجلة لمواجهة السلبيات به.

وأكد الدبيبة أن استمرار الوضع كما هو عليه أصبح أمرًا غير مقبول، وإيفاد المرضى دون معايير وفق رسائل من جهات مختلفة، وعدم وجود تغطية مالية لهم وتركهم أمام ابتزاز المصحات العلاجية بالخارج أمر لن يستمر.

ووجه الدبيبة تعليماته أيضًا لوزارة الصحة بالاهتمام بمراكز الأورام المحلية، وتوفير الأدوية اللازمة وبالكميات المناسبة.

كما اتفق على أن يتولى جهاز الطب العسكري وجهاز الطب والطوارئ متابعة أوضاع الجرحى من الجيش والقوات المساندة بعد حصرهم بشكل دقيق، وتحديد نوع ومدة العلاج واعتماد المستشفيات العسكرية، بالاتفاق مع الملحقيات العسكرية لضمان خدمة جيدة لهم.