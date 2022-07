ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بعميد بلدية زليتن مفتاح حمادي.

بيان صحفي مقتضب صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الجانبين ناقشا نقل الاختصاصات لعدد من القطاعات وتنفيذ لائحة الإيرادات وتفعيل الإدارة المحلية.

وأضاف البيان أن جانبًا من اللقاء شهد التعرف على المشاكل التي تواجه مدينة زليتن.

